Was für ein seltener Anblick! Neben ihrem Auftreten als Reality-Star ist Kim Kardashian (39) auch stolze Mutter von vier Kindern. Im Netz teilt die TV-Bekanntheit regelmäßig Einblicke in ihren Alltag mit Nachwuchs: Ob beim Shopping-Ausflug in der Mall oder einem kuscheligen Abend vor dem Fernseher – der Augenblick, in dem alle Kids nebeneinander posieren, kommt allerdings nur selten vor. Umso erfreulicher Kims neuester Post: Die West-Sprösslinge sind auf einem Bild vereint!

"Mein Herz", schwärmte Kim Kardashian unter ihrem neuesten Instagram-Beitrag. Freudestrahlend blicken die vier Geschwister Psalm (1), North (6), Chicago (2) und Saint (4) auf dem Bild der Beauty in Mama Kims Kamera. Während die inzwischen sechsjährige North liebevoll ihren einjährigen Bruder Psalm umklammert und vor dem Davonkrabbeln hindert, zieht der vierjährige Saint eine lustige Grimasse und streckt den Fans ein Peace-Zeichen entgegen. Die zweijährige Chicago bleibt hingegen entspannt und beobachtet das Treiben ihrer Geschwister.

Kims über 174 Millionen Follower im Netz kommen beim Anblick der Sprösslinge kaum noch aus dem Schwärmen heraus: "Die süßesten Babys!" und "Oh wie süß!" lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Beitrag.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Kinder Psalm, North, Chicago und Saint, Juni 2020

Getty Images Kim Kardashian im November 2019

Getty Images Kim Kardashian im Februar 2020

