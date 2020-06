Wird das die neue Trendfrisur unter den Rosen-Girls? Vor ein paar Tagen hatte Gerda Lewis (27) wohl Lust auf Veränderung – und ließ einige Zentimeter ihrer blonden Mähne beim Friseur: Die amtierende Bachelorette trägt nun einen trendigen Longbob! Schon jetzt ist die 27-Jährige ganz vernarrt in ihren neuen Look. Und damit ist sie nicht die Einzige: Ex-Bachelor-Kandidatin Jessi Schröder (25) hat sich nahezu die gleiche Frisur verpassen lassen!

Das Endergebnis präsentierte die Frau von Niklas Schröder (31) jetzt via Instagram. Nachdem ihr die Mähne zuvor noch bis zur Taille gereicht hatte, umschmeichelt der wesentlich kürzere Bob ihr Gesicht nun auf ganz neue Art und Weise – der Unterschied ist riesig! "Nach vier Jahren Extensions einfach nur Haare geschnitten und gefärbt, ich find's cool", freut sich Jessi in der Bildunterschrift.

Ihre Fans staunen nicht schlecht über den Effekt, den der freche Bob auf Jessis Gesicht hat: "Wow, du siehst total verändert aus! Wie ein neuer Mensch", findet eine Nutzerin in den Kommentaren. "Viel besser als vorher", schreibt eine weitere. Was sagt ihr: Wem steht der Longbob besser – Gerda oder Jessi? Stimmt ab!

Instagram / jessicooper Jessi Cooper im Juni 2020

Instagram / nik_schroeder Jessica Neufeld und Niklas Schröder

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis' neuer Look

Was sagt ihr: Wem steht der Longbob besser – Gerda oder Jessi? Gerda! Jessi! Abstimmen Ergebnis anzeigen



