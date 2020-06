Wie kommt Julianos neue Frisur an? Der "Are You The One?"-Kandidat hat sich seine braunen Haare weiß färben lassen. Seinen neuen Look setzte er auch direkt mit einem coolen Schnappschuss in Szene und präsentierte ihn seiner Netz-Community. Doch er gestand bereits, dass er sich noch nicht ganz sicher ist, ob ihm seine Haarfarbe wirklich gefällt. Wie sehen das die Fans?

Das Ergebnis der Promiflash-Umfrage (Stand 11. Juni 2020, 14:00 Uhr) ist eindeutig: 82,4 Prozent der Teilnehmer sind der Meinung, dass Juliano seine alte Haarfarbe besser stand. 17,6 Prozent der Leser finden jedoch, dass sich das Umstyling gelohnt hat und stimmten für: "Wow, das steht ihm total gut!" Letztere Aussage scheint die Community des gebürtigen Erlangers jedoch deutlicher zu befürworten: Unter dem Post häufen sich Kommentare wie "Finde ich schön", "Wie fresh deine Haare sind" oder "Steht dir super."

Auf negative Kritik scheint sich der Sportliebhaber auch nicht einlassen zu wollen. Unter das Foto mit seiner neuen Frisur schrieb er: "Es ist mein Leben und nicht deins." Darüber hinaus rief er seine Anhänger in seiner Instagram-Story dazu auf, sich nicht von den Meinungen anderer beeinflussen zu lassen.

Anzeige

Instagram / juliano_nuernberg Juliano, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / juliano_nuernberg Juliano, "Are You The One?"-Kandidat 2020

Anzeige

Instagram / juliano_nuernberg Juliano, Influencer



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de