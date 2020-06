Wow, was für eine unerwartete Typveränderung bei Sila Sahin (34)! Die Schauspielerin, die vor allem durch ihre Rolle der Ayla Özgül in der beliebten Daily GZSZ berühmt geworden ist, hat ihre Fans nun mit einem neuen Look überrascht. Im Netz hat die Berlinerin eine ganz neue Frisur präsentiert. Ihre dunkelbraunen, langen Haare sind Geschichte, stattdessen trägt sie nun hellbraune Korkenzieherlocken!

Auf Instagram hat Sila vor Kurzem einen Schnappschuss von sich gepostet, auf dem sie ihre neue Frisur zur Schau stellt. Zu sehen ist die Mutter zweier Söhne, wie sie mit den Händen in den hinteren Hosentaschen in die Ferne einer grünen Landschaft guckt. Der absolute Blickfang sind jedoch ihre neuen Locken, die durch in unterschiedlichen Braunstufen gefärbte Strähnen noch besser zur Geltung kommen. Die 34-Jährige schreibt zu ihrem Post: "Kein Stress. Gute Dinge brauchen ihre Zeit. Entspannt euch."

Ihre Follower sind auch total angetan von ihrer Typveränderung. Ein User kommentiert: "Du siehst bezaubernd aus." Andere Fans stimmen dieser Aussage nur zu und wünschen sich, dass Sila die Locken behält, weil sie ihr einfach "hammermäßig fantastisch" stehen würden. Ob Sila mit dieser Frisur auch für Nachtschwestern vor der Kamera stand? Dort ist sie nach ihrer langen Babypause ab Dienstag nämlich endlich wieder zu sehen.

Instagram / diesilasahin Sila Sahin im Mai 2020

Instagram / diesilasahin Sila Sahin im April 2020

Instagram / diesilasahin Sila Sahin im April 2020



