Läuten bei Gwen Stefani (50) und Blake Shelton (43) bald die Hochzeitsglocken? 2015 haben sich der Popstar und der Countrysänger bei der US-amerikanischen Ausgabe von The Voice kennen- und lieben gelernt. Seit Monaten brodelt die Gerüchteküche über eine angebliche Verlobung des Paares. Jetzt ist sogar schon von einem konkreten Zeitfenster für die Hochzeit die Rede: Sobald die aktuellen Auflagen in den USA gelockert werden, sollen Gwen und Blake tatsächlich zum Traualtar schreiten!

Unter Berufung auf einen Insider berichtet Us Weekly, dass das ehemalige No Doubt-Mitglied mit der Heirat nicht mehr lange warten wolle. Die momentane Situation habe die "Hollaback Girl"-Interpretin nachdenklich gestimmt. "Gwen weiß, was für ein Glück sie hat und möchte Blake heiraten, sobald die Kontaktbeschränkungen wieder aufgehoben werden", verkündete die Quelle. In der derzeitigen Situation soll keine Hochzeit erzwungen werden. "Sie hat ja nicht so lange mit der Hochzeit gewartet, damit am Ende ihre Familie nur am Computer dabei sein kann", stellte der Insider klar.

Sowohl für die dreifache Mutter als auch für den 43-Jährigen ist es nicht die erste Ehe. 2016 ließ sich das platinblonde California Girl von Bush-Frontmann Gavin Rossdale (54) scheiden. Sie haben drei gemeinsame Kinder: Kingston (14), Zuma Nesta Rock (11) und Apollo Bowie Flynn (6). Blake war dagegen bereits zwei Mal verheiratet: 2003 heiratete er seine langjährige Freundin Kaynette Williams. 2011 wurde seine Kollegin Miranda Lambert (36) für vier Jahre seine Ehefrau.

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton im Januar 2020

Instagram / gwenstefani Blake Shelton, Apollo und Gwen Stefani im März 2020

Actionpress/ SIPA PRESS Blake Shelton und Gwen Stefani mit Kingston und Apollo Rossdale

