Diese Baby-News entzückten Fans und Promi-Welt! Im März machte es Katy Perry (35) öffentlich: In einem Musikvideo präsentierte die Sängerin plötzlich einen bereits beachtlichen Baby-Bauch und sorgte damit bei ihrer Community für große Überraschung. Ihre Freunde und Kollegen hatten bereits davor von Katys und Orlando Blooms (43) Kindersegen erfahren Auf diese Art und Weise berichtete die Sängerin ihrem Freund, dem Ex-One Direction-Mitglied Harry Styles (26), von ihrer Schwangerschaft!

In Interview mit Radio 1 blickt die Schwangere auf das Treffen mit dem Musiker zurück, bei dem sie ihm die Neuigkeit anvertraute: "Ich habe ihn im Flugzeug gesehen, es war so lustig. [...] Wir führten ein Gespräch und ich meinte einfach aus dem Stegreif: 'Ich bin übrigens schwanger', weil ich dachte: 'Wie verpackt man so etwas sonst?'", lacht die Blondine über das Szenario. Und wie reagierte der 26-Jährige auf diese Information?

"Er hat sich so für mich gefreut, er war so süß", erinnert sich Katy. Nachdem der Boyband-Star erfahren hatte, was Sache ist, sei er gleich von seinem Sitz aufgesprungen. "Er meinte: "Hier, setzt dich auf meinen Platz' und ich meinte: 'Nein, ich setzte mich gleich auf meinen eigenen Platz', der auch gleich gegenüber war, aber er ist einfach so ein Gentleman", schwärmt die 35-Jährige von dem Moment.

Getty Images Katy Perry im März 2020

Getty Images Harry Styles, Musiker

Getty Images Katy Perry, Sängerin



