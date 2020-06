Was ist denn nur bei Georgina Fleur (30) und ihrem Verlobter Kubilay Özdemir los? Anfang der Woche wurde bekannt, dass das Paar die Show Das Sommerhaus der Stars schon nach wenigen Tagen wieder verlassen hat. Grund soll ein heftiger Streit gewesen sein. Gestern erklärte die rothaarige Beauty dann im Netz, der Sommerhaus-Fluch habe bei ihnen zugeschlagen – sprich: Sie haben sich, wie schon viele vor ihnen, nach ihrer Teilnahme an dem Format getrennt! Doch offenbar war alles halb so wild oder einfach nicht ganz ernst gemeint: Georgina und Kubi haben sich versöhnt!

Via Instagram-Story gab die 30-Jährige jetzt Entwarnung: "Alles wieder gut", betont Georgina unter einem Knutschfoto mit ihrem zukünftigen Ehemann. Was vorgefallen ist, verrät sie nicht, sie schreibt lediglich weiter: "Wir haben halt ein turbulentes Liebesleben." Anschließend widmete sie Kubi noch ein schlichtes "Ich liebe dich".

Ganz klar: Langweilig wird es mit dem Duo nicht! Kurz nach ihrem Sommerhaus-Exit machten Gerüchte die Runde, Georgina und ihr Partner seien in der TV-WG handgreiflich geworden und deswegen rausgeflogen. Inzwischen stellte die Luxus-Lady jedoch auf Instagram klar: "Ich weiß nicht, ob ich mich dazu äußern darf, aber Kubi und ich haben niemanden geschlagen und waren natürlich auch nicht handgreiflich oder beleidigend."

