Auf diese Enthüllung haben die Fans von Nikki Bella (36) wohl lange gewartet! Zu Beginn des Jahres verkündete die Proif-Wrestlerin, dass sie und ihr Verlobter Artem Chigvintsev (38) ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Inzwischen hat Nikki schon den Großteil ihrer Schwangerschaft hinter sich und ist schon im letzten Trimester. Jetzt ist auch endlich bekannt, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwartet!

In dem Staffelfinale von Total Bellas feierten die 36-Jährige und der Profitänzer eine sogenannte Gender Reveal Party und enthüllten dabei das Geschlecht ihres Kindes: Sie erwarten einen Jungen! Darüber freute sich auch Nikkis Zwillingsschwester Brie Bella (36), die momentan ebenfalls schwanger ist: "Ich bin so aufgeregt, dass Nicole und Artem einen Jungen bekommen. Ich wusste es… ich habe es wirklich in meinem Herzen nur für sie gefühlt." Sie vermutet, dass die WWE-Bekanntheit eine gute Bindung zu ihrem Sohn haben wird: "Das fühle ich wirklich."

Brie erwartet schon zum zweiten Mal Nachwuchs. Sie und ihr Gatte Daniel Bryan (39) haben bereits eine dreijährige Tochter namens Birdie. Das Geschlecht ihres jüngsten Sprösslings hat sie bislang aber noch nicht bekannt gegeben.

Instagram / thenikkibella Artem Chigvintsev und Nikki Bella im Oktober 2019

Instagram / thenikkibella Nikki Bella im April 2020

Getty Images Nikki Bella im Dezember 2019 in New York



