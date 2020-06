Zieht die neue Liebe etwa auch einen neuen Look nach sich? Shaun White (33) kann sich aktuell vor Schlagzeilen kaum retten: Dem amerikanischen Profi-Snowboarder wird eine Beziehung zu Schauspielerin Nina Dobrev (31) nachgesagt. Die beiden wurden in den vergangenen Wochen immer wieder zusammen gesichtet und zuletzt postete die Vampire Diaries-Darstellerin selbst einen möglichen Beweis: Sie teilte ein Foto, das sie mit einer Schere in der Hand zeigt, während Shaun ängstlich in ihre Richtung schaut. Tatsächlich verpasste Nina ihm einen neuen, kürzeren Haarschnitt. Ob die Hobbyfriseurin ihm auch zu einer neuen Farbe geraten hat? Shaun scheint sich nämlich seine charakteristischen roten Haare blondiert zu haben!

Anzeichen für eine Typveränderung lieferte der 33-Jährige nun auf Instagram: Dort veröffentlichte er ein Bild von sich mit reichlich weißer Farbe – vermutlich Folge einer Blondierung, die als Vorstufe zu einer neuen Färbung gilt – auf dem Kopf. Verschmitzt legte er dabei einen Finger auf seine gespitzten Lippen. Macht Herr White seinem Namen bald alle Ehre mit einem weißen Schopf? Bisher gibt sich Shaun diesbezüglich noch geheimnisvoll.

Eigentlich gelten die feuerroten Haare des dreifachen Olympia-Siegers als sein Markenzeichen. Dementsprechend sind die Fans unter dem Beitrag noch unsicher, was sie von dem haarigen Experiment halten sollen. "Nein! Du bist natürlich immer heiß, aber Rot ist das Beste", trauerte ein User in der Kommentarspalte. "Nein! Der Ginger-Look ist das, was dich ausmacht", schloss sich ein weiterer Follower an. Unterstützung für seine Entscheidung gab es aber immerhin aus Promikreisen, wie etwa von Schauspieler Wilmer Valderrama (40) in Form eines Emoji mit Herzchenaugen.

Anzeige

Instagram / nina Nina Dobrev und Shaun White, Mai 2020

Anzeige

APEX / MEGA Shaun White in Malibu im März 2020

Anzeige

Getty Images Shaun White, Snowboarder



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de