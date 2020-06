Große Wiedersehensfreude beim Cast von Alles was zählt: Tijan Njie (28) ist wieder da! Der Schauspieler war in den vergangenen Monaten ausgefallen, weil er an der RTL-Show Let's Dance teilgenommen hatte. Nach ein wenig Erholung steht er nun wieder für das Daily-Format als Moritz Brunner vor der Kamera. Über seine Rückkehr freute sich vor allem Cheyenne Pahde (25), die ihren Kollegen via Social Media herzlich willkommen hieß!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Zwillingsschwester von Valentina Pahde (25) ein Foto, auf dem sie und Tijan zu sehen sind. Zu dem Pic schrieb sie glücklich: "Freunde für's Leben. Ich bin so froh, dass du wieder mit mir bei 'Alles was zählt' drehst." Sie und die anderen Darsteller hätten Tijan sehr vermisst, ließ sie ihren Kumpel wissen.

Auch Tijan freut sich darauf, wieder für die Serie zu drehen – er habe sogar etwas Bauchkribbeln, gab er zu. "Ich bin natürlich ein bisschen nervös und angespannt, weil es mein erster Drehtag nach drei Monaten wieder ist", teilte er in einer RTL-Videobotschaft mit.

Getty Images Tijan Njie und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance" 2020

Instagram / tijan.njie Tijan Njie, Schauspieler

MG RTL D / Willi Weber Tijan Njie, Schauspieler



