Huch, was ist denn da passiert? Pamela Reif (23), die Influencerin, die sich als erstes durch Home-Workout-Videos auf YouTube einen Namen gemacht hat, präsentiert nun in einem neuen Schnappschuss ihre Bauchmuskeln. Dabei ist allerdings etwas anders als gewohnt, denn ihre Körpermitte ist nicht annähernd so flach wie sonst. Die fitte Blondine ist aber nicht schwanger. Sie erlaubt sich lediglich einen kleinen Spaß.

Auf Instagram hat die Fitnessqueen drei Fotos von sich geteilt. Auf allen Bildern liegt sie in einem Sportoutfit, das ihren durchtrainierten Bauch perfekt zur Geltung bringt, auf dem Boden. Der Unterschied zwischen den Aufnahmen ist, dass sie auf der ersten posiert, auf der zweiten ihren Muskeln spielen lässt und auf der letzten so tut, als hätte sie einen Babybauch. Um diesen Effekt zu erzielen, schummelt die gebürtige Karlsruherin ein wenig und macht ein Hohlkreuz, damit sich ihr Bauch noch ein klein bisschen mehr wölbt. Sie kommentiert scherzhaft: "Nach dem 15 Minuten Sixpack-Workout, das ich gerade gemacht habe, habe ich selbst dann noch Muckis, wenn ich meinen Bauch rausstrecke."

Das Trainingsvideo, in dem Pamela selbst bei einer vorgetäuschten Schwangerschaft ihren Waschbrettbauch behält, soll am 12. Juni auf ihrem YouTube-Kanal erscheinen. Ganz frech verspricht die "Strong & Beautiful"-Autorin ihren Followern: "Es wird brennen!"

