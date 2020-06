Shaun White (33) überrascht mit einem komplett neuen Look! Erst am vergangenen Freitag sorgte der Snowboarder während seines Friseurbesuchs für reichlich Aufruhr bei seinen Fans: Statt mit seiner gewöhnlichen Frisur blickt der Sportler plötzlich mit weißer Farbe im Haar in die Kamera. Seine Community war sich sofort sicher, dass sich der Skateboarder seine Frise blondieren lässt. Und tatsächlich hat er sich von seinen charakteristischen roten Haaren verabschiedet: Jetzt zeigte sich Shaun erstmals mit blonder Haarpracht!

Mit den Worten "Shaun le blanc", was übersetzt so viel bedeutet wie "Shaun, der Weiße", meldete sich der US-Amerikaner via Instagram nun mit einer neuen Aufnahme bei seinen Followern. Damit lüftete er auch das Geheimnis um die weiße Farbe und das derzeitige Aussehen: Ab sofort müssen seine Anhänger an der Halfpipe nach einem blonden Hottie auf dem Board Ausschau halten.

Zwar macht er mit der neuen Haarfarbe seinem Nachnamen alle Ehre – die Meinungen der Fans sind jedoch gespalten. Während Shaun von einem Großteil der Nutzer Komplimente erhält, trauern einige User bereits dem alten Look des 33-Jährigen hinterher. "Schöne Veränderung, aber ich vermisse Shawn, den Roten!" oder "Ich muss zugeben, dass es gut aussieht, aber ich vermisse bereits die rote Farbe!", lauten zwei entsprechende Kommentare unter dem Beitrag.

Anzeige

Getty Images Shaun White, Snowboarder

Anzeige

Getty Images Shaun White, Profi-Skater

Anzeige

Getty Images Shaun White, berühmter Snowboarder



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de