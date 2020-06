Pat Müller (32) spricht Klartext. Der hauptberufliche Trauredner nahm an der diesjährigen Big Brother-Staffel teil und verbrachte 100 Tage im TV-Container. Er schaffte es sogar bis ins Finale, belegte am Ende jedoch nur den dritten Platz. Im Laufe der Zeit eckte Pat jedoch immer wieder mit einigen Mitbewohnern an. Mit zwei von ihnen wird er wohl auch in Zukunft keinen Frieden schließen.

Im Interview mit Promiflash erzählte der Niedersachse: "Im Großen und Ganzen kommen wir alle supergut miteinander klar und auch die, die Beef miteinander haben oder hatten, haben irgendwie ihren Weg gefunden." Doch nicht unter allen Bewohnern herrscht Harmonie: "Serkan und ich zum Beispiel werden in diesem Leben keine Freunde mehr. Da bin ich mir ziemlich sicher", erklärte der Drittplatzierte. Auch zu Mareike stehe er nicht in dem besten Verhältnis, machte aber klar: "Niemand hasst sich."

Bislang hatten Pat und Mareike noch keine Möglichkeit sich auszusprechen. "Aber irgendwie verschiebt sie den Termin oder ich, aber so viel Wert lege ich da auch gar nicht mehr drauf. Ich weiß ja, was ich ihr gesagt habe", erklärte er genauer. Die 37-Jährige habe auf Instagram schlecht über ihn geredet, nachdem er in der Sendung ihrer Meinung nach über sie gelästert hatte. Doch er betonte: "Es wurde nicht gezeigt, dass ich Mareike auch sehr viel davon direkt ins Gesicht gesagt habe."

Anzeige

Instagram / patjabbers Pat Müller in New York

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/serkan___yavuz/ Serkan Yavuz im Juni 2020

Anzeige

Instagram / scuba_rubia Mareike Müller im Februar 2020 in Köln



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de