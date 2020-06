Na, wer hat diesen Star schon erkannt? Heute ist diese Prominente 29 Jahre alt und für ihre Musik auf der ganzen Welt bekannt. Mit Liedern wie "Let You Love Me", "Anywhere" oder auch "Your Song" sang sie sich in die Herzen von Millionen Fans. Und, ist euch mittlerweile ein Licht aufgegangen? Genau, bei dem Mädchen auf dieser zuckersüßen Aufnahme aus dem Jahr 1994 handelt es sich um Rita Ora (29)!

Mittels eines Videos auf Instagram erinnerte sich Rita jetzt an ihre Kindheit zurück. In einem blauen Pullover tanzt und springt der kleine Superstar darin durch einen Park und spielt dabei schon ganz professionell mit der Kamera. "Ich vermute, Anlass dieses Postings ist es, euch zu zeigen, wie ich im Sommer 1994 als Kind war", schrieb die Chartstürmerin zu den Aufnahmen. Sie habe sich beim Anschauen der alten Clips frei gefühlt und wolle dieses Gefühl mit ihren Followern teilen: "Ich hoffe, das bringt euch zum Lächeln, wenn ihr das Leben eines sorglosen Kindes seht." In Anbetracht der weltweiten Proteste gegen Rassismus sei es ihr aber auch zusätzlich wichtig, ein Statement abzugeben. "Das ist es, was jeder verdient, eine Chance auf ein gutes Leben und die Möglichkeit, glücklich zu sein", meinte sie.

Denn gerade die Kindheit würde das Leben eines Menschen prägen. "Das sind die Momente, die uns zu den Menschen machen, die wir dann als Erwachsene sind", erklärte Rita auf Social Media. Deshalb rief sie ihre Fans auf: "Geben wir den Kindern ein tolles Umfeld, in dem sie wirklich Kind sein und sich entwickeln können."

Anzeige

Getty Images Rita Ora, Sängerin

Anzeige

Getty Images Rita Ora, Sängerin

Anzeige

Getty Images Rita Ora bei "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", 2016



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de