Davide Tolone will seinen Followern bei Beziehungs-Problemen helfen! Vor wenigen Monaten stellte der Schwabe selbst noch seine Partnerschaft mit Siria Campanozzi bei Temptation Island auf die Probe. Doch das junge Liebesglück überstand den Treuetest nicht. Schon in der Vergangenheit hatte Davide während seiner Beziehung mit Siria öfter mal mit anderen Mädels geschrieben. Doch ausgerechnet er spielt jetzt auf Instagram den Love Doctor. Gegenüber Promiflash erklärt Davide, wie er darauf kam!

Davide ist sich sicher – wenn jemand gut Tipps für kriselnde Beziehung geben kann, dann ist das er: "Ich kann mich in die Lage der Typen, die Scheiße bauen oder gebaut haben, reinversetzen, und aus deren Sicht dann antworten geben, wieso sie die Dinge tun, getan haben oder wie sie bei bestimmen Situationen gerade denken", berichtete er im Gespräch mit Promiflash. Deshalb könne er auch Frauen gute Ratschläge geben, wie sie sich am besten verhalten sollen.

Doch nicht bei allen kommt sein neuestes Engagement gut an, schließlich habe er in der Vergangenheit dieselben Fehler gemacht. "Wenn ich ehrlich bin, habe ich in den vergangenen Jahren viele ähnliche oder sogar die gleichen Dinge gemacht, was die Typen von meinen Followerinnen machen. Ich rede da ganz offen drüber und sorge dafür, dass die Frauen so gut wie es geht nicht mehr an die falschen Männer geraten", schloss er ab.

Privat Davide Tolone und Siria Campanozzi im Urlaub

Instagram / davidedondale Davide Tolone, "Temptation Island"-Kandidat

TVNOW Siria Campanozzi und Davide Tolone, "Temptation Island"-Kandidaten 2020



