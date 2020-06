Überraschende Neuigkeiten von Till Adam! Erst vor wenigen Wochen testete er gemeinsam mit seiner einstigen Freundin Hanna Annika auf Temptation Island seine Treue. Anfangs sah alles nach einem Happy End aus. Beim großen Wiedersehen überraschte der Bademeister die 21-Jährige sogar mit einem Heiratsantrag. Doch lange ging das nicht gut: Bereits in der Reunionshow gab es die ersten kleinen Gewitterwolken am Liebeshimmel und kurze Zeit später war alles vorbei. Nun enthüllte Till, wie er einer neuen Liebe gegenübersteht.

In seiner Instagram-Story verriet Till seiner Community in einer Frage-Antwort-Runde, ob er schon bereit für eine neue Beziehung ist. "Ausgetobt habe ich mich mein Leben lang genug mit 31 Jahren", stellte der Flensburger klar. Deshalb sei er offen, sobald es perfekt mit einer Frau passe. "Wenn die Richtige dann noch mal vor der Tür stehen sollte, dann werde ich auf jeden Fall tausend Prozent geben", betonte der Tattoo-Fan.

Von Hanna nahm der 31-Jährige vor wenigen Wochen bereits mit einem rührenden Instagram-Post Abschied."An dieser Stelle sage ich danke für die zwei schönen Jahre an deiner Seite. Zwei Jahre, die niemals in Vergessenheit geraten werden", schrieb Till. Seiner Ex wünsche er "alles Glück dieser Welt".

Anzeige

Instagram / tilladam23 Till Adam, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / tilladam23 Till Adam im Mai 2020

Anzeige

Instagram / tilladam23 Till Adam im April 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de