Klaudia Giez (23) braucht eine Pause! Beruflich läuft es bei der ehemaligen Germany's next Topmodel-Teilnehmerin gerade ziemlich gut. Die Beauty ist nach ihrem Auftritt in der Modelshow so richtig durchgestartet. Da sie deshalb immer viel im Stress ist, habe sie öfter mal mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, wie sie Promiflash in der Vergangenheit verriet. Dagegen möchte Klaudia mit K jetzt wohl endlich etwas unternehmen. Sie verkündete, dass sie sich ab jetzt mehr Zeit für sich nehmen wird.

"Ich habe mir so Sachen in den Kopf gesetzt. Einfach mal chillen. Ich mache immer alles so hektisch und will immer alles auf einmal machen und alles auf einmal erledigen. Aber nein, ich nehme mir jetzt einfach mal Zeit für mich, so viel ich brauche", stellt die 23-Jährige in ihrer Instagram-Story klar. Sie benötige einfach etwas mehr Ruhe, um abzuschalten und dann wieder mit voller Energie durchzustarten. Mittlerweile könne sie auch nicht mehr verstehen, warum sie sich überhaupt ständig dem Druck aussetze, immer etwas unternehmen zu müssen.

Um ihre innere Balance zu finden, plant die TV-Bekanntheit unter anderem, mit dem Meditieren anzufangen. "Ich bin immer so crazy und ich konnte immer schwer schlafen", meint sie. Jetzt, da sie sich langsam intensivere Auszeiten nehme, funktioniere alles bereits viel besser.

Felipe Simon Klaudia Giez, Model

Instagram / hallofelipe Klaudia Giez im Dezember, 2019

Chris Emil Janßen Klaudia Giez, Model



