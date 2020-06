Der als tanzender Millionär bekannte Gianluca Vacchi macht sich nichts daraus, viel älter als seine Partnerin Sharon Fonseca zu sein! Das Paar lernte sich vor zwei Jahren beim Dreh eines seiner Musikvideos kennen und schnell lieben, nun erwarten der Social-Media-Star und seine Sharon ihr erstes gemeinsames Baby. Die werdenden Eltern trennen allerdings einige Jahre – während Gianluca 52 ist, feierte das Model erst seinen 25. Geburtstag. Für den Unternehmer kein Problem: Er habe die Energie eines Teenagers!

In einem Interview mit dem Hello!-Magazin gaben die zwei jetzt einen Einblick in ihre außergewöhnliche Beziehung. Der Altersunterschied spiele bei den beiden, die jetzt mit einem Privatjet zwischen den USA und Italien pendeln, keine Rolle: "Mich stört das überhaupt nicht, wenn sie es nicht stört. Auch wenn ich schon einen grauen Bart habe – ich habe das Energielevel eines 15-Jährigen!", stellte Gianluca fest. "Gian ist wie ein offenes Buch, ein Mann, von dem ich täglich etwas Neues lernen kann. Und dann ist da noch seine Einstellung und seine Energie...", bestätigte auch seine Liebste schwärmend.

Und obwohl der schwerreiche Südeuropäer später offenbar auch mit seinem Charme überzeugen konnte – zu Beginn habe Sharon ihm das Leben schwer gemacht: "Sie hat mich am Anfang leiden lassen, so viel ist sicher. Ich hatte gedacht, sie würde mir gleich beim ersten Treffen verfallen, aber da habe ich mich getäuscht", erinnerte sich Gianluca zurück. Zwar sei ihr gemeinsamer Nachwuchs eine Überraschung für das Paar gewesen, sie hätten sich aber gleich auf das Baby gefreut – die Bald-Mama wünsche sich ein Mädchen, das in den USA zur Welt kommen soll.

Anzeige

Instagram / gianlucavacchi Gianluca Vacchi im Mai 2020

Anzeige

Instagram / gianlucavacchi Sharon Fonseca und Gianluca Vacchi im Mai 2020

Anzeige

Instagram / sharfonseca Sharon Fonseca im Mai 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de