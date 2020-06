Angelina (28) und Sebastian Pannek (33) haben sich im Netz zurückgezogen – gibt es bald freudige Baby-News? Die ehemalige Bachelor-Kandidatin befand sich bereits in den letzten Wochen ihrer Schwangerschaft. Bis zum Schluss hatte sie ihre Fans auf ihrer Schwangerschaftsreise mitgenommen und so einige Details verraten. Doch seit knapp einer Woche ist es verdächtig ruhig: Sind Angelina und Sebastian etwa schon heimlich Eltern geworden?

Vor genau sieben Tagen teilten sowohl die werdende Mutter als auch der Papa in spe ihre letzten Instagram-Beiträge – und unter diesen spekulieren Fans nun, ob der Pannek-Spross schon da ist. "Ich glaube, das Baby ist jetzt auf der Welt", "Das Baby ist wohl da" oder "Oh, gar keine Neuigkeiten und Stories? Dann ist es wohl so weit", waren nur drei von vielen Follower-Kommentaren.

Noch vor wenigen Wochen hatte sich Angelina über die andauernden Geburtsspekulationen echauffiert. "Ich dachte, es würde mir erspart bleiben, wenn ich nicht sage, in welcher Schwangerschaftswoche ich bin", hatte die Unternehmerin in ihrer Instagram-Story erklärt. Sie meine das gar nicht böse – sie wolle sich aber einfach nicht rund um die Uhr melden müssen.

Anzeige

Instagram / sebastian.pannek Sebastian und Angelina Pannek mit ihren Hunden im Juni 2020

Anzeige

Instagram / angelinaheger Sebastian und Angelina Pannek

Anzeige

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek im Mai 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de