Sie sind immer noch so verliebt wie am ersten Tag! Sofia Vergara (47) und Joe Manganiello (43) führen seit Jahren eine skandalfreie Beziehung. Von Anfang an wussten die beiden, dass es einfach passt – denn, schon nach sechs Monaten des Kennenlernens hatte der Schauspieler seiner Angebeteten einen Heiratsantrag gemacht. Zum Jahrestag ihrer Liebe widmet Sofia ihrem Joe jetzt liebevolle Worte im Netz!

Auf ihrer Instagram-Seite hat die 47-Jährige nun einen verschmusten Pärchen-Schnappschuss von sich und ihrem Ehemann geteilt. "Sechs Jahre sind vergangen, seitdem du mich gefunden hast. Alles Liebe zum Jahrestag. Du bist mein!", betitelte die Modern Family-Darstellerin ihren Beitrag ganz gerührt. Sein Jubiläum verbrachte das Paar ganz bodenständig in den eigenen vier Wänden bei einem romantischen Can­dle-Light-Din­ner.

Seit einiger Zeit verbringen die beiden jeden Tag zusammen in ihrem Haus. Stellt das eine Belastungsprobe für ihre Ehe dar? Auf gar keinen Fall! "Also eigentlich geht es uns ziemlich gut damit. Wir sind uns bisher noch nicht an die Gurgel gegangen", hatte die Beauty im Interview mit People verraten.

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara mit ihrem Ehemann Joe Manganiello

Instagram / sofiavergara Joe Manganiello und Sofia Vergara im Juni 2020

Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara im Februar 2020

