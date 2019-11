Sie schweben noch immer auf Wolke sieben! Schon seit über fünf Jahren gehen Sofia Vergara (47) und Joe Manganiello (42) gemeinsam durch dick und dünn. 2015 krönte das Traumpaar seine Liebe mit einer glamourösen Hochzeit – und könnte bis heute nicht glücklicher sein. Zurzeit verbringen die beiden eine romantische Auszeit in Paris: Sofia und Joe teilen verschmuste Pics von sich aus der Stadt der Liebe!

Via Instagram gibt das Pärchen seinen Fans einige Einblicke in seine romantische Reise durch die franzö-sische Hauptstadt. Ob über den Dächern von Paris, bei einem Abstecher im Kunstmuseum Louvre oder einem entspannten Dinner im Restaurant – das Ehepaar genießt seine Zweisamkeit in vollen Zügen. Ob der Modern Family-Star und der "Magic Mike"-Hottie mit diesem Liebesurlaub ihren Hochzeitstag vorfeiern? Am 22. November zelebrieren beide nämlich ihr vierjähriges Ehejubiläum.

Erst vor Kurzem schwärmte die 47-Jährige von ihrem Gatten in den höchsten Tönen. Vor allem, dass der Schauspieler sie derart unterstützt, imponiere Sofia: "Er liebt es, dass ich gern arbeite, dass ich kreativ bin, dass ich ständig Unternehmen plane, dass ich immer begeistert von meinem Job und vom Business bin."

Instagram / sofiavergara Joe Manganiello und Sofia Vergara in Paris 2019

Instagram / sofiavergara Joe Manganiello und Sofia Vergara in Paris

Instagram / joemanganiello Joe Manganiello und Sofia Vergara

