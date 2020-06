Demi Lovato (27) scheint richtig vernarrt in ihren Freund, Max Ehrich (28), zu sein! Ende März hatten die beiden Turteltauben ihre Beziehung aus Versehen öffentlich gemacht, als die Sängerin plötzlich in einem Insta-Live-Video ihres Freundes auftauchte. Seitdem scheut das Paar nicht mehr davor zurück, sich Liebesbekundungen im Netz zu widmen. Erst vor Kurzem hat Demi neue Zuneigungsbeweise geteilt – darunter auch ein paar süße Schnappschüsse.

Auf Instagram hat sie eine Reihe von Pärchen-Bildern veröffentlicht – besonders romantisch ist eine Aufnahme, in der sich die beiden vor dem Hintergrund eines Sonnenuntergangs küssen. Zu ihren Fotos schreibt die "Confident"-Hitmacherin: "Danke, dass du mich so glücklich machst, mein Liebster... Ich liebe es, mit dir auf Abenteuer zu gehen."

In der Bildunterschrift verrät die 27-Jährige außerdem, dass sie eigentlich vorhatte, an einem Projekt zu arbeiten und dafür in die "magische Wüste" von Joshua Tree in Kalifornien gereist sei. Daraus sei dann allerdings ein "wundervolles Wochenende" mit ihrem Max geworden.

Anzeige

Instagram / ddlovato Demi Lovato im Mai 2020

Anzeige

Instagram / ddlovato Max Ehrich im Juni 2020

Anzeige

Instagram / ddlovato Max Ehrich und Demi Lovato im Juni 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de