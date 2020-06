Seit diesem Dienstag ist es offiziell: Angelina (28) und Sebastian Pannek (33) sind kürzlich Eltern geworden. Mehr als die Tatsache, dass ihr Sohn auf der Welt ist, haben die Bachelor-Bekanntheiten noch nicht verraten. Auch Details zu der Entbindung gaben sie noch nicht preis. Aber wenn sie so war wie Angelinas Schwangerschaft, muss sie mühelos verlaufen sein, denn: Die 28-Jährige hatte schon als Schwangere kaum mit Wehwehchen zu kämpfen!

Über ihr Befinden in den vergangenen neun Monaten sprach die Influencerin immer wieder auf verschiedenen Social-Media-Plattformen und verschaffte ihren Followern einen Überblick. So verspürte sie in den ersten Wochen eine unterschwellige Übelkeit. Doch sobald sie etwas gegessen hatte, verschwand ihr Unwohlsein, erzählte sie zum Beispiel vergangenen Dezember in einem YouTube-Video. "Ich muss aber alles in allem sagen: Ich hatte nicht diese krassen Schwangerschaftssymptome von Spucken oder den ganzen Tag im Bett liegen", führte sie in dem Clip weiter aus.

Ab dem fünften Schwangerschaftsmonat litt die Berlinerin zunehmend an Müdigkeit und geriet auch schneller außer Atem. Aber alles in allem zog Angelina zum Ende ihrer Schwangerschaft ein positives Fazit: "Ich fühle mich nach wie vor super", erklärte sie ihren Fans Anfang Mai auf Instagram. Ihre Schwangerschaftswehwehchen seien nur Kleinigkeiten, von denen sie sich in ihrem Alltag nicht einschränken lasse.

Instagram / angelina.pannek Sebastian und Angelina Pannek im April 2020

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek im Mai 2020

Instagram / sebastian.pannek Sebastian und Angelina Pannek mit ihren Hunden im Juni 2020



