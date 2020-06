Bei den Zähnen hört der Optimierungsspaß auf! Seitdem Daniela Katzenberger (33) in der Öffentlichkeit steht, macht sie kein Geheimnis daraus, dass es bei ihr in Sachen Optik nicht immer natürlich sein muss. Zwar ist die Make-up-Schicht in den vergangenen Jahren deutlich dünner geworden, und auch die Augenbrauen wachsen mittlerweile dort, wo sie hingehören. Dennoch setzt Dani nach wie vor auf platinblonde Extensions, lange Gelnägel und auch bei ihren Brüsten ließ sie vom Beauty-Doc nachhelfen. Ein ganz bestimmter Eingriff zur Verschönerung kommt für die Katze aber auf keinen Fall infrage: Obwohl sie mit ihren Zähnen inklusive Gebiss nicht ganz zufrieden ist, würde sie in diesem Bereich nie nachhelfen lassen!

In ihrer Instagram-Story berichtete Dani ihrer Community, zum Zahnarzt zu müssen, weil ihr ein Stück Schneidezahn abgebrochen sei – zum wiederholten Male. "Das bricht immer ab, weil ich so ein brutales Pferdemaul habe. Ich habe ja auch so einen krassen Überbiss...", kam sie ins Plaudern. Vor einigen Jahren habe sie diese Gegebenheit so sehr genervt, dass sie bereit war, etwas dagegen zu tun. Als ihr allerdings die Kieferorthopädin den Aufwand der Problembehebung mitgeteilt hatte, entschied sich Daniela dann doch dagegen: "Das müsste man mit einer OP machen. Und da würde dann der Kiefer ausgehakt und wieder reingebaut und Kiefer gebrochen... Und, Gott, nee! Dann habe ich mich irgendwann damit abgefunden!"

Doch das ist nicht der einzige Grund, warum die Mutter von Sophia Cordalis (4) keine Lust auf einen solchen Eingriff hat: "Außerdem hätte ich Schiss, dass das mein Gesicht verändert, sobald man irgendwas an den Zähnen macht...", überlegte sie laut weiter. Auch wenn sie dauernd fiese Nachrichten von Followern im Postfach hätte, die eine Veränderung fordern, scheint die Entscheidung gegen eine Zahnverschönerung endgültig festzustehen: "Weil mir auch immer viele schreiben: 'Lass dir doch mal endlich deine hässlichen Pferdezähne machen!' Und dann hätte ich das gemacht und keiner erkennt mich mehr, und das ist ja dann auch nichts...", erläuterte sie gewohnt humorvoll ihren Zwiespalt.

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Juni 2020

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de