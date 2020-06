Hat Brian Austin Green (46) seinen Liebeskummer etwa bereits überwunden? Vor einigen Wochen überraschte der Schauspieler seine Fans mit diesen News: Er und seine Ehefrau Megan Fox (34) haben sich getrennt. Obwohl der Beverly Hills, 90210-Star offenbar noch tiefe Gefühle für seine Ex hegt, scheint er sich schon nach einer neuen Partnerin umzuschauen. Brian wurde jetzt gemeinsam mit der TV-Bekanntheit Courtney Stodden (25) gesichtet.

Am Wochenende waren die beiden offenbar gemeinsam unterwegs. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, verließ der 46-Jährige mit der Blondine ein Restaurant in Kalifornien. Die beiden hatten sich ihr Essen scheinbar zum Mitnehmen bestellt. Während Brian ziemlich lässig in Jeans, T-Shirt und Sneaker gekleidet war, war Courtney rausgeputzt. Sie trug ein langes Kleid mit Leopardenmuster und Schuhe mit einem hohen Keilabsatz.

Auch die Transformers-Darstellerin soll ihr neues Single-Leben wieder in vollen Zügen genießen. Kurz nach dem Liebes-Aus mit dem Vater ihrer drei Kinder wurde sie immer wieder mit dem Rapper Machine Gun Kelly (30) gesichtet und schnell machten Gerüchte über eine angebliche Beziehung zwischen ihnen die Runde. Die Beauty soll ihren Mann sogar mit dem Musiker betrogen haben: "Megan und MGK haben sich getroffen und sind intim geworden, noch bevor die Trennung von Brian endgültig war", schilderte eine Quelle gegenüber Us Weekly.

Getty Images Courtney Stodden im Februar 2019

Getty Images Brian Austin Green im August 2019

Getty Images Megan Fox, Schauspielerin



