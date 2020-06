Vor einigen Wochen sorgte Sängerin Adele (32) mit ihrer körperlichen Verwandlung für ordentlich Schlagzeilen – der Grund: Die "Rolling In The Deep"-Interpretin nahm in kurzer Zeit etliche Kilos ab und präsentierte sich schließlich komplett erschlankt. Ihre neue Figur zeigte sie auf etlichen Schnappschüssen im Internet. Doch was sagen andere Stars zu Adeles Body-Transformation? Jetzt meldete sich die Musikerin Kelly Clarkson (38) zu Wort: Kelly ist Adeles Gewicht komplett egal!

In einem Interview mit der britischen Ausgabe des Magazins Glamour sprach Kelly über Körperideale, dabei kam sie auch auf die körperliche Veränderung ihrer Kollegin zu sprechen. "Ich habe Adele schon vor langer Zeit kennengelernt und dieses Mädchen ist wie eine Göttin", schwärmte die 38-Jährige und ergänzte: "Es ist mir egal, wie viel sie wiegt." Sie finde die Gewichtsabnahme in Ordnung, wenn Adele es für sich selbst und ihre Gesundheit getan habe.

Auch Katy Perry (35) äußerte sich vor Kurzem bereits zu Adeles neuer Figur. "Sie sieht so erstaunlich aus, ich meine, das hat sie schon immer getan. Sie ist so eine schöne Frau, mit einer dazu passenden schönen Seele. Einfach wow, sie hat das wirklich geschafft!", schwärmte die Sängerin in einem Interview mit Hits Radio Breakfast.

