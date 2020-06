Ist alles gut mit dem Baby? Seitdem bekannt ist, dass Sarah (29) und Dominic Harrison (28) ein zweites Kind erwarten, kommen die Fans regelmäßig in den Genuss von Babybauchfotos und spannenden Updates. Selbst nach ihren Arztbesuchen bringt die YouTuberin ihre Community stets auf den neuesten Stand. Jetzt stand für die werdende Mutter wieder ein Termin beim Gynäkologen an – demnach ist Sarahs Gebärmutterhals verkürzt. Kündigt sich damit etwa die Geburt an?

Nach ihrer Untersuchung beim Frauenarzt berichtet Sarah ihren Followern in ihrer Instagram-Story von dem Ergebnis. "Das einzige, was ist, dass mein Gebärmutterhals etwas kürzer geworden ist, aber noch nicht so, dass es ein Problem ist", gibt die 29-Jährige Entwarnung. Mittlerweile sei ihr Kind etwa 40 Zentimeter groß und wiege schätzungsweise zwei Kilo. "Mein Baby fühlt sich sehr wohl, ist sehr aktiv. CTG war gut, alles ist gut", hält sie außerdem fest.

Dass es für Sarah so langsam in Richtung Endspurt geht, beweisen die regelmäßigen Übungswehen, die die Schwangere aktuell fast täglich hat. Außerdem wächst ihre Kugel immer noch fleißig. "Der Bauch macht Riesenschübe, drückt und spannt", verriet Sarah vor einigen Tagen.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison in München

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison, Juni 2020

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison in der 30. Schwangerschaftswoche

