Sarah Harrison (29) läutet die 33. Schwangerschaftswoche ein! Schon seit Monaten versorgt die Influencerin ihre Fans mit zuckersüßen Babyupdates. Nach Töchterchen Mia Rose (2), das 2017 das Licht der Welt der Welt erblickt hatte, erwarten die beiden wieder Nachwuchs. Und dass es gar nicht mehr lange dauert, bis Sarah und ihr Mann Dominic (28) Baby Nummer zwei im Arm halten dürfen, lässt vor allem der immer runder wirkende Bauch der Blondine erahnen. Auf der Zielgerade in Richtung Geburt verrät die Netz-Bekanntheit jetzt: Sie hat sogar schon Übungswehen.

"Tägliche Übungswehen und schwere Beine begleiten meinen Tag", schreibt die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin auf ihrem Instagram-Account. Zu ihrem aktuellsten Update teilt die werdende Mutter ein Foto, das wohl während eines professionellen Schwangerschaftsshootings aufgenommen wurde. In einem weißen, transparenten Negligé stellt Sarah ihre XXL-Kugel zur Schau. "Der Bauch macht Riesenschübe, drückt und spannt", berichtet sie über ihre wachsenden Rundungen.

Auch wenn das Warten auf die kleine Maus aufgrund der starken Veränderungen an ihrem Körper kein Zuckerschlecken sei, stellt die 29-Jährige klar, dass die Freude über das Kind überwiege. "Trotzdem genieße ich jede Sekunde, da ein kleines Wunder in mir wächst. Der Körper einer Frau leistet so viel und darauf dürfen wir stolz sein", meint sie.

Anzeige

Instagram / dominic.harrison.official Sarah Harrison mit Mann Dominic und Töchterchen Mia, April 2020

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison, YouTube-Stars



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de