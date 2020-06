Und plötzlich dreht sich bei Sturm der Liebe wieder alles um Pauline und Leonard! Die Liebesgeschichte der beiden Turteltauben, die von Liza Tzschirner (32) und Christian Feist (40) gespielt wurden, war bereits vor sieben Jahren Dreh- und Angelpunkt der Serie. Da es kürzlich zu einem Drehstopp bei der Telenovela kam, werden im Juni die Folgen der neunten Staffel wiederholt. Aber wie ist es für Liza und Christian, sich wieder als "Sturm der Liebe"-Traumpaar zu sehen?

Für Christian sei es ein bisschen merkwürdig, gab er gegenüber Promiflash zu. "Die Zeit beim Sturm war ziemlich intensiv, und wenn man sich jetzt sieht, ist es ein wenig wie eine Zeitreise", erklärte er im Interview. Liza empfindet es vor allem als Kompliment, dass ihre Staffel für die Wiederholung ausgewählt wurde. "Wir hatten so viel Freude daran, die Geschichte von Pauline und Leonard zu erzählen, haben uns als Ensemble und Team so gut verstanden, und die alten Folgen wiederzusehen, holt ganz viele alte Momente und Gefühle dieser besonderen Zeit wieder hoch", erzählte sie glücklich im Gespräch mit Promiflash.

Die Fans des TV-Paares haben sogar doppelten Grund zur Freude: Nicht nur, dass die neunte Staffel wiederholt wird, Liza und Christian werden auch in den neuen Folgen als Pauline und Leonard einen Gastauftritt haben. Aber warum kehren sie an den Fürstenhof zurück? Robert Saalfeld (Lorenzo Patané, 43) bittet die beiden, nach Bichlheim zu kommen, denn er möchte, dass sie ihn in der Geschäftsführung unterstützen.

Petra Schönberger / Future Image / ActionPress Liza Tzschirner, Schauspielerin

ARD / Ann Paur Christian Feist in einer Szene von "Sturm der Liebe"

ARD / Christof Arnold Liza Tzschirner und Christian Feist bei "Sturm der Liebe" 2020



