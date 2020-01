Wer ist denn dieser süße kleine Fratz? Ein kleiner Tipp: Sie ist Schauspielerin und hat in Filmen wie "Rossini" oder "Das Superweib" mitgespielt. Zudem ist sie stolze Bambi-Gewinnerin und Grimme-Preisträgerin. Es handelt es sich um keine Geringere als Veronica Ferres (54), einer von Deutschlands glamourösesten Stars. Ganz unerwartet teilte sie nun eine schnuckelige Momentaufnahme aus ihrer Kindheit mit ihren Fans im Netz.

Anlässlich des Throwback Thursday postete die Schauspielerin ein Foto auf Instagram, auf dem sie als Dreijährige zu sehen ist. Man sieht die kleine, pausbäckige Vroni, wie sie etwas lustlos in einem Kaufladen hinter einer Spielzeugkasse steht. Die "Unter deutschen Betten"-Darstellerin scherzt selbst in der Bildunterschrift: "Ob ich Spaß im Verkauf hatte? Wenigstens saß die Schleife mit drei Jahren." Ein Follower kommentierte: "Süß. Und so ordentlich und aufgeräumt." Weiteren Usern fiel auch das fein säuberlich geordnete Sortiment in dem Spielzeugladen ins Auge.

Seit diesem Schnappschuss ist bei der 54-Jährigen allerdings einiges passiert. Schon lange steht sie nicht mehr hinter einer Kasse, und wenn, dann höchstens für eine ihrer Rollen. Die gebürtige Nordrhein-Westfälin hat bislang in über 93 Filmen und Serien mitgewirkt. Auch privat sieht es für die erfolgreiche Schauspielerin gut aus. Seit 2014 ist sie mit Carsten Maschmeyer (60) verheiratet und sie hat eine erwachsene Tochter aus einer früheren Ehe.

Getty Images Veronica Ferres beim Filmfestival in München im Juni 2019

Getty Images Veronica Ferres auf der Aftershow-Party des "Deutschen Fernsehpreises" in Köln im Oktober 2008

Getty Images Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres bei den "Bambis" in Berlin im November 2015

