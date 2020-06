Vogue Williams (34) ist in Plauderlaune! Seit März weiß es die ganze Welt: Das Model ist wieder schwanger. Die Irin und ihr Mann Spencer Matthews (30) erwarten nun bereits ihr zweites gemeinsames Kind. Nach ihrem Sohn Theodore wird es dieses Mal ein Mädchen und mittlerweile hat sich das Paar wohl auch schon einen Namen ausgesucht. Jetzt gab die TV-Bekanntheit ihren Fans erste Hinweise darauf!

Auf ihrem Instagram-Account hat die werdende Mutter ein Video hochgeladen, in dem sie sich auf die Ankunft ihrer Prinzessin vorbereitet: Alle pastellfarbenen Kleidungsstücke wurden schon mal gewaschen und sortiert. Bei diesem Anblick wollte ein Follower gleich mehr über die zukünftige Mini-Fashionista wissen und fragte danach, wie sie denn heißen werde. "Der Name ist sehr süß. [...] Gerade bei Mädchennamen hat man so viele Möglichkeiten, kreativ zu sein – vielleicht sogar etwas wild", erklärte Vogue.

Trotzdem ziehe auch sie Grenzen. Etwas allzu Ungewöhnliches sei für ihr Kind nie infrage gekommen. "Es ist keine weitere Vogue unterwegs, definitiv nicht", scherzte sie über sich selbst. Im Übrigen sei auch der bald zweifache Vater von ihrer Namensidee begeistert – den ersten Vorschlag habe er zuvor aber abgelehnt!

Instagram / voguewilliams Spencer Matthews und Vogue Williams

Instagram / voguewilliams Vogue Williams, TV-Star

Instagram / voguewilliams Vogue Williams, Model



