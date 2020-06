Barbara Meier (33) ist in freudiger Erwartung! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin verkündete im Februar überglücklich, dass sie schwanger sei. Ihr Ehemann Klemens Hallmann und sie werden zum ersten Mal Eltern. Auch das Geschlecht ist schon bekannt, das Paar erwartet eine Tochter. Die Schwangerschaft genießt Barbara in vollen Zügen und fühlt sich pudelwohl mit ihrer wachsenden Körpermitte. Nun präsentierte sie stolz ihren kugelrunden Bauch im Netz, und der ist wirklich beachtlich.

In ihrer Instagram-Story zeigte Barbara, wie weit sie inzwischen schon ist. Vor dem Spiegel stehend streichelt die Schauspielerin liebevoll ihren Babybauch, anscheinend ist sie gerade ziemlich zufrieden. Das unterstreicht auch ihr Lächeln. Aber nicht nur ein Bodyupdate gibt die gebürtige Münchnerin ihren Followern. Sie verkündete gleichzeitig, dass sie nun ihr drittletztes Shooting vor der Geburt absolvieren wird. Worum es geht, verriet das Model aber noch nicht.

In den nächsten Wochen kommt noch einiges auf Barbara hinzu, zum Beispiel die Namenssuche für ihren kleinen Schatz. Erst kürzlich verriet sie gegenüber der Gala, wie schwer sich die gestaltet. "Wir können uns noch nicht festlegen. Wir möchten einen deutschen Namen, der auch gut zu Hallmann passt. Wiederum sind wir so international unterwegs, da sollte der Name überall aussprechbar sein", erzählte Barbara.

Barbara Meier, Model

Barbara Meier im Juni 2020

Barbara Meier im August 2019 in Italien



