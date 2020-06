Freudige Nachrichten von Michelle Williams (39)! Die Schauspielerin hatte Ende vergangenen Jahres ein süßes Update gegeben: Sie hat sich mit dem Regisseur Thomas Kail verlobt – und erwartete auch ein Kind von ihm! Auf dem Red Carpet der Golden Globes im Januar präsentierte sie dann stolz an der Seite ihres Partners ihren Babybauch. Ansonsten hielt sie sich während ihrer Schwangerschaft sehr bedeckt. Doch jetzt ist durchgesickert, dass das Michelles Baby auf der Welt sein soll!

In dem Podcast von Us Weeekly werden die News nun verbreitet. Das genaue Geburtsdatum, Geschlecht, Name und weitere Informationen sind bisher noch nicht bekannt. Die Schlagzeilen haben die angeblichen Neu-Eltern auch weder dementiert noch bestätigt. Für das Paar ist es das erste gemeinsame Kind, Michelle hat bereits eine 14-jährige Tochter namens Matilda. Sie stammt aus der Beziehung mit dem mittlerweile verstorbenen Heath Ledger (✝28).

Doch nicht nur Eltern sollen Michelle und Thomas nun sein – sondern auch Eheleute. Ende Mai plauderte eine Quelle aus, dass sich die beiden still und heimlich das Jawort gegeben haben. Sie wurden auch schon mit verdächtigen Ringen an den Fingern gesichtet, bestätigt haben sie die Gerüchte allerdings bisher ebenfalls noch nicht.

Getty Images Michelle Williams bei den Emmy Awards

Getty Images Michelle Williams und Heath Ledger

Getty Images Thomas Kail und Michelle Williams bei den Screen Actors Guild Awards 2020

