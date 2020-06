Was für ein seltener Einblick! Während der Isolation legte sich Hollywood-Star Johnny Depp (57) vor einigen Wochen einen eigenen Instagram-Account zu – und mit diesem knackte er innerhalb von nur wenigen Tagen die Drei-Millionen-Follower-Marke. Jetzt nutzte der Fluch der Karibik-Darsteller seine Reichweite für eine kleine Gesangseinlage samt ernster Botschaft: Bei seinem Online-Auftritt gab er den Blick auf eines seiner Zimmer frei!

Mit dem Instagram-Video zeigte Johnny, dass er nicht nur großes Schauspiel-Talent hat, sondern auch ein leidenschaftlicher Musiker ist. Mit seiner Interpretation von Bob Dylans (79) "The Times The Are A-Changin'" verwies er auf zwei aktuelle Themen: Den Lockdown und die "Black Lives Matter"-Bewegung. "Nehmen wir uns einen Moment Zeit, um uns an den Opferhelden George Floyd zu erinnern und schauen wir hoffnungsvoll auf die Veränderungen, die sein tragischer Tod bewirkt." Die Gesangseinlage präsentierte Johnny im Musikzimmer seiner Villa in Los Angeles, dabei waren im Hintergrund ein Klavier und ein Grammophon zu erkennen. An den holzvertäfelten Wänden hingen Schwarz-Weiß-Malereien. Der Clip verzeichnete 2,3 Millionen Aufrufe.

Auch wenn Johnny seinen Geburtstag nicht erwähnte, den er am Tag der Video-Veröffentlichung feierte, gratulierten ihm seine Follower dennoch: "Happy Birthday, mein liebster Freund", kommentierte beispielsweise die "Godmother of Punk", Patti Smith (73).

