Der Sturm der Liebe-Cast bekommt Zuwachs – und ein Gesicht dürften die Fans schon kennen! Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass ab Juli drei neue Darsteller den Fürstenhof aufmischen werden: Barbro Viefhaus, Julia Gruber und Stephan Käfer (45). Das sind aber noch nicht alle Neuzugänge! Noch zwei weitere Schauspielerinnen sollen den Hauptcast ergänzen: Unter anderem kehrt Natalie Alison (42) als Rosalie Engel zurück!

Die gebürtige Österreicherin war bereits zwischen 2008 und 2015 in der Telenovela zu sehen. Nach einigen Gastauftritten soll sie ab dem 14. August wieder regelmäßig bei "Sturm der Liebe" zu sehen sein. "Es ist ein großartiges Gefühl, nach fünf Jahren wieder zum 'Sturm' zurückzukehren. Ich wurde vom gesamten Team so herzlich aufgenommen und es kommt mir vor, als ob ich nie weg gewesen wäre", sagte sie gegenüber ARD. Sie freue sich sehr auf die kommende Zeit und die abwechslungsreichen Geschichten, die sie spielen dürfe.

Völlig neu im Sturm-Kosmos ist Deborah Müller. Sie soll ebenfalls ab August in der Serie zu sehen sein und Cornelia Holle verkörpern. Deborah alias Cornelia hat viele Erinnerungen an den Fürstenhof, die aus ihrer Kindheit stammen. Ihre Mutter hat in dem Fünf-Sterne-Hotel nämlich als Hausdame gearbeitet. Außerdem hat die Brünette in Bichlheim ihren ersten Kuss erlebt – und zwar mit Robert Saalfeld (Lorenzo Patané, 43).

Anzeige

© ARD/Christof Arnold Stephan Käfer, Julia Gruber und Barbro Viefhaus

Anzeige

Getty Images Natalie Alison bei der Premiere von "King Kong"

Anzeige

ARD / Christof Arnold Lorenzo Patané und Deborah Müller, "Sturm der Liebe"-Darsteller



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de