Erst kürzlich mussten die Sturm der Liebe-Fans Abschied von einem der Serienlieblinge nehmen: Uta Kargel (39). Fast sieben Jahre lang spielte sie die Rolle der Eva Saalfeld. Ihr überraschender Ausstieg war für viele Zuschauer ein echter Verlust. Aber jetzt gibt es Neuigkeiten, die das Publikum vielleicht ein bisschen aufmuntern: Nach Utas Weggang gibt es im "Sturm der Liebe"-Cast drei neue Gesichter.

Das gab ARD jetzt in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt. Barbro Viefhaus, Julia Gruber und Stephan Käfer (45) sollen ab Juli in der Nachmittagsserie zu sehen sein. Julia schlüpft dafür in die Rolle des Pferdemädchens Amelie, das sich Hals über Kopf in Poloreiter Tim (Florian Frowein, 32) verliebt. Doch als der ihre Gefühle nicht erwidert, schmiedet sie einen fiesen Racheplan. Barbro spielt Michelle, ebenfalls eine von Liebeskummer geplagte junge Frau. Sie ist frisch getrennt und möchte in Bichlheim neu anfangen.

Stephans Figur Karl taucht voraussichtlich am 24. Juli am Fürstenhof auf. Der attraktive Arzt hat es sich zur Mission gemacht, seine Ex-Frau Ariana (Viola Wedekind, 42) wieder für sich zu gewinnen. Aber obwohl er sie bei einer Intrige gegen Christoph (Dieter Bach, 56) unterstützt, ist sie vorerst nicht bereit, ihm eine zweite Chance zu geben.

Julia Gruber, Schauspielerin

Barbro Viefhaus, "Sturm der Liebe"-Darstellerin

Schauspieler Stephan Käfer



