Das Warten auf Schwiegertochter gesucht hat endlich ein Ende! Normalerweise startet die alljährliche Staffel der beliebten TV-Kuppelshow zu Beginn des Jahres – mit der kommenden 13. Staffel ließen sich Moderatorin Vera Int-Veen (52) und ihr Team diesmal allerdings ordentlich Zeit. Inzwischen stehen nicht nur die fünf Singles samt ihrer reizenden Mütter fest – auch das Geheimnis um den Starttermin der kommenden Folgen wurde gelüftet!

Allzu lange müssen sich die Fans nicht mehr gedulden, bis sich die Junggesellen wieder auf die Suche nach dem oder der Partnerin fürs Leben machen. Wie RTL nun in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gab, soll sich ab 14. Juli das Liebeskarussell wieder drehen! Dabei hat sich so einiges getan: Der Sender will nicht nur auf die für das Format typischen Alliterationen verzichten, er ergatterte für die Show auch den besten Sendeplatz zur Primetime um 20.15 Uhr. "Schwiegertochter gesucht" soll nun zeitgemäßer und authentischer sein.

In Zukunft werden auch die Mütter und Väter der ledigen Liebesanwärter eine größere Rolle spielen. Neben den neuen Kandidaten soll es dann auch ein Wiedersehen mit Guido und Anke geben – das Paar lernte sich 2017 in der TV-Show kennen und lieben. Nach der Geburt ihres Sohns Sebastian wollen sich die beiden nun das Jawort geben.

MG RTL D Vera Int-Veen, Moderatorin von "Schwiegertochter gesucht"

TV NOW Bernd, Marco, Ursula, Biggi und Claudia bei "Schwiegertochter gesucht"

TVNOW "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Heiko und Mutter Sigrid



