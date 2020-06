Neue Gesichter in der Jury von Das Supertalent! In den vergangenen Jahren durften bereits zahlreiche Promis am Pult neben Dieter Bohlen (66) und Bruce Darnell (62) Platz nehmen: Unter anderem beurteilten Sylvie Meis (42), Lena Gercke (32) und Guido Maria Kretschmer (55) die Anwärter auf der großen Bühne. Erst in der vergangenen Staffel wurde diese Ehre Sarah Lombardi (27) zuteil – doch die Musikerin muss nun weichen: Evelyn Burdecki (31) und Chris Tall (29) sind die neuen Juroren!

Das gab RTL am Donnerstag offiziell bekannt: In der neuen Season werden sowohl die Dschungelcamp-Siegerin von 2019 als auch der Comedian an der Seite von Dieter und Bruce urteilen. Besonders die Blondine ist von ihrem neuen Job total begeistert: "Ich bin sehr glücklich über meine neue Aufgabe. Das ist ein wahrer Traumjob – wer kann sich schon den ganzen Tag von faszinierenden und lustigsten Talenten unterhalten lassen und wird dafür noch bezahlt?", erklärte Evelyn.

Die Ausstrahlung soll bereits im Herbst 2020 stattfinden – genug Zeit also noch für Evelyn und Chris, sich auf ihre neuen Jobs vorzubereiten. Was sagt ihr zu den beiden neuen Jury-Mitgliedern beim Supertalent? Stimmt unten ab!

Bieber, Tamara Evelyn Burdecki im Januar 2020

MG RTL D: Stefan Gregorowius Chris Tall

TVNOW / Stefan Gregorowius Bruce Darnell, Sarah Lombardi und Dieter Bohlen am "Supertalent"-Jurytisch



