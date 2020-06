Bianca Own (19) macht sich große Sorgen! Die Schülerin nahm in diesem Jahr an Germany's next Topmodel teil, um den Grundstein für eine mögliche Modelkarriere zu legen. Doch kurz vor den Top Ten war für sie Schluss und sie musste sich mit dem zwölften Platz zufriedengeben. Neben dem Traum vom Modeln scheint nun auch ein weiteres Lebensziel auf der Kippe zu stehen. Wegen der mehrmonatigen Dreharbeiten hat Bianca nämlich ziemlich viele Schulstunden versäumt: Jetzt steht sogar ihr Abitur auf dem Spiel!

Die Abschlussprüfungen hat die Aachenerin bereits abgelegt. Doch nun teilte sie ihrer Instagram-Community mit: "Ich habe einen Anruf von der Schule bekommen und leider 15 Punkte zu wenig im Abitur." Am Montag habe sie nun drei mündliche Nachprüfungen. "Wenn ich dort die 15 Punkte noch irgendwie rausholen kann, habe ich mein Abitur, sonst leider nicht", erklärte die TV-Bekanntheit. Falls sie nicht auf die Punkteanzahl kommt, hat sie lediglich ein Fachabitur.

Ein weiterer Rückschlag wäre für Bianca sicherlich nicht einfach zu verkraften, denn ihr GNTM-Rauswurf traf sie damals ziemlich hart. "Als dieser Traum dann von jetzt auf gleich geplatzt ist, hat mir das den Boden unter den Füßen weggezogen und ich brauchte erstmal Zeit, damit klarzukommen", verriet sie im Promiflash-Interview.

