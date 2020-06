Was war denn plötzlich bei Katharina Wagener (25) und Kevin Yanik los? Seit Kurzem ist bekannt, dass die zwei auch im wahren Leben ein Paar geblieben sind. Kein Wunder – die Kellnerin und der Influencer galten schon seit Tag zu den Traumpärchen bei Are You The One?. Bei den beiden harmonierte es nicht nur in Sachen Gesprächsstoff – auch unter der Decke lief es bei dem Duo bekanntlich rund. Ein einziges Mal gab es aber wirklich Ärger im Paradies...

Im Kreise seiner Jungs offenbarte Kevin seine Gefühle für die Beauty aus Kamen: "Das hatte ich nie, sowas. Sie guckt mich an, lacht und ich habe am ganzen Körper so Gänsehaut." Blöd nur, dass Kathi im Gespräch mit Elisha Crowd erste Zweifel an ihrem Techtelmechtel hatte. "Ich möchte jemanden an meiner Seite, der mich, auch wenn ich mal unten bin, wieder hochholt und nicht abhaut." Im Interview erklärte sie zusätzlich: "Ich habe immer, natürlich, im Hinterkopf, dass er erst 21 ist."

"Ich kann mir sogar sehr gut vorstellen, dass Elisha aufgrund seiner Bodenständigkeit, aufgrund seiner reifen Art mein Match sein könnte", schwärmte sie stattdessen von dem Personality-Coach. Das dürfte Kevin überhaupt nicht gepasst haben – denn schon die Tatsache, dass sich Kathi und der Tattoo-Fan als "Seelenverwandte" bezeichneten, ging ihm mächtig gegen den Strich! Der ganze Wirbel war aber unbegründet: Die zwei landeten nicht nur wie gewohnt in einem Bett – nun kuscheln sich auch im wahren Leben ins Glück!

Kathi und Kevin bei "Are You The One?"

Katharina Wagener und Elisha Crowd

Kevin Yanik, TV-Star



