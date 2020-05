Bei Are You The One? wird es langsam so richtig heiß! Zwischen Katharina Wagener (25) und Kevin Yanik ist bereits nach den ersten paar Tagen in der südafrikanischen Kuppel-Villa der Funke übergesprungen. Zwar zierte sich die Kellnerin zunächst, mit dem Rettungssanitäter ein Bett zu teilen, aber nach ein paar intensiven Gespräch kam es dann doch zur süßen Kuscheleinheit im Schlafzimmer. Die dabei ausgetauschten Küsse sollten nun aber übertrumpft werden: Konnten die Zuschauer in Folge neun etwa einen Handjob beobachten?

Während alle anderen Zimmergenossen tief und fest schliefen, schmusten Kathi und Kevin lieber die Nacht durch: "Das ist wirklich sehr, sehr schön, dass ich da so eine Connection zu ihm aufgebaut habe. Das tut mir wirklich gut", erzählte die Blondine im Einzelinterview. Wie die darauffolgenden Szenen aber festhalten, zeigte die Beauty aus Kamen vollen Körpereinsatz, um auch ihrem Flirt ein gutes Gefühl zu geben. Während die Turteltauben sich unter der Bettdecke versteckten, bewegte sich der Überwurf im Bereich von Kevins Körpermitte verdächtig auf und ab. "Ist das geil", platzte es dabei plötzlich aus dem 21-Jährigen heraus.

Ob Kathi tatsächlich Hand angelegt hat, verriet zwar keiner von den beiden, allerdings machte die 25-Jährige hinterher eine verdächtige Aussage: "Ich sag mal so, sobald ich da unten was anfasse, dann muss ich das auch zu Ende bringen."

Anzeige

Instagram / kathi.wgnr Kathi Wagener, Reality-Star

Anzeige

Instagram / kevinyanik Kevin Yanik, TV-Star

Anzeige

Instagram / kathi.wgnr Katharina Wagener, TV-Gesicht



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de