Wayne Carpendale (43) schwärmt von seinem Vater! Auf Social Media gibt der Schauspieler seinen Fans regelmäßig Einblicke in seinen Alltag und teilt mit seiner Community auch viele private Momente wie mit seiner Frau Annemarie Carpendale (42) oder seinem Sohn Mads. Fotos mit anderen Familienmitgliedern wie beispielsweise seinem Vater Howard Carpendale (74) veröffentlicht er dagegen eher selten. Jetzt hat Wayne jedoch wieder einen dieser raren Schnappschüsse hochgeladen und widmete seinem Papa darunter liebevolle Worte.

Auf Instagram teilte der 43-Jährige ein Selfie von sich und seinem Vater, auf dem beide mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht in die Kamera schauen. Wie Wayne in der Bildunterschrift verriet, haben sich die zwei gemeinsam an ihre schweren, aber auch an die guten Zeiten zurückerinnert. Zudem resümierte der ehemalige Unter uns-Darsteller, wie es für ihn war, als Sohn seines berühmten Vaters aufzuwachsen: "Howard Carpendale ist er irgendwo da draußen... Für mich ist er mein Dad, den ich liebe, mein Freund, für den ich immer da bin und mein Vorbild, der mir auch heute noch zeigt, wie man trotz Erfolg dankbar bleibt."

Waynes Fans sind von dem emotionalen Beitrag offenbar ganz gerührt. "Sehr schöne Worte", schwärmte ein Nutzer. Ein anderer schrieb: "Das hast du sehr schön geschrieben". Auch Promis wie Axel Schulz (51), Lucas Cordalis (52) oder Simone Ballack (44) schlossen sich dieser Meinung mit ihren Kommentaren an.

Anzeige

Getty Images Wayne Carpendale im November 2019 in Baden-Baden

Anzeige

Getty Images Howard Carpendale im April 2019 in Offenburg

Anzeige

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne und Howard Carpendale in jüngeren Jahren



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de