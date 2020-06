Ein letztes Mal wird getauscht! In der aktuellen Staffel der beliebten TV-Show Sing meinen Song zeigen Max Giesinger (31), Michael Patrick Kelly (42), MoTrip (32), Lea (27), Nico Santos (27), Ilse DeLange (43) und Jan Plewka (49) ihr ganzes musikalisches Talent. Dabei interpretieren sie Woche für Woche die Lieder eines Kollegen aus der Branche. Doch jetzt steht bereits der allerletzte Tauschabend an: In der kommenden Folge werden die Stars Hits von Gastgeber Paddy zum Besten geben...

Nächsten Dienstag wird in den Archiven von Michael Patrick Kelly gewühlt – und dabei werden so einige Schätze ausgegraben. Lea sorgt mit dem Hit "Friends R Family" aus dem Jahr 2017 für den musikalischen Auftakt in der siebten Folge. Den Song "A Little Faith" singt Jan Plewka, der seit den 90er-Jahren Mitglied der Hamburger Band Selig ist. Anschließend gibt Rapper MoTrip seine Interpretation des Liedes "Little Giants" zum Besten. Besonders emotional dürfte es dann bei Ilses Auftritt werden, denn sie singt "Holy". Eine Ballade über den Glauben, die Paddy besonders am Herzen liegen dürfte.

Chartstürmer Max Giesinger performt die gefühlvolle Ballade "Requiem", die Paddy 2017 auf seinem Album "iD" veröffentlicht hatte. Außerdem sorgt Nico Santos mit "Et Voilà!" für Stimmung. Aber auch Paddy selbst wird an diesem Abend auf der Bühne stehen. Er präsentiert seine aktuelle Single, den Ohrwurm "Beautiful Madness".

