Die Fans von Megan Fox (34) können sich jetzt freuen! Die Beauty machte in den letzten Tagen eher mit ihrem Beziehungsstatus, als mit ihrem schauspielerischen Talent auf sich aufmerksam. Gerade erst trennte sie sich von ihrem Ehemann Brian Austin Green (46) und hat offenbar schon wieder einen neuen Partner an ihrer Seite: Megan soll mit Machine Gun Kelly (30) zusammen sein. Jetzt zeigte sie aber gleich mehrmals, was sie vor der Kamera drauf hat.

Wie E! Online berichtete, stand die dreifache Mutter im vergangenen Jahr nach einer langen Dreh-Pause endlich wieder am Set einiger Filmproduktionen. Nach der Geburt ihres dritten Kindes hatte sie sich 2016 dazu entschlossen etwas kürzerzutreten. Am 26. Juni erscheint in Deutschland der Kriegsfilm "Bataillon der Verdammten – Die Schlacht um Jangsari". Das Drama spielt im Jahr 1950 und geht um einen Krieg in Korea, der am Strand von Jangsari ihren Höhepunkt erreicht. Megan übernimmt dabei die Rolle der Kriegsreporterin Marguerite Higgins. Außerdem wirkte sie in James Francos (42) "Zeroville" und in dem Fantasy-Drama "Above The Shadows" mit.

Ihre neue Beziehung bestätigte der Rapper selbst erst vor Kurzem. Auf Twitter zitierte er eine Zeile aus seinem Song "Bloody Valentine" – im passenden Musikvideo spielt die Transformers-Darstellerin seine Freundin. "Ich nenne dich meine Freundin, was zum Teufel. Dieses Mal hat das Leben die Kunst imitiert", schrieb er auf der Social-Media-Plattform.

Megan Fox im März 2016

Megan Fox, Schauspielerin

Machine Gun Kelly auf der Pariser Fashion Week 2020



