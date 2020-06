Oliver Pocher (42) kann es einfach nicht lassen! Der Comedian teilt gerne mal gegen andere aus und zieht sie öffentlich durch den Kakao. So wurden bereits einige Influencer zur Zielscheibe – dabei hatte er es besonders auf die Mütter unter den Web-Sternchen abgesehen. Doch auch über die Social-Media-Welt hinaus veräppelt der Entertainer jetzt zwei Stars: Er macht sich über Sylvie Meis (42) und Lilly Becker (43) lustig.

In seinem Podcast Die Pochers hier! ließ er die Ausgabe von Schlag den Star, in der die beiden Frauen gegeneinander antraten, noch einmal Revue passieren: Nachdem er zuerst über die knappen Sportoutfits der beiden herzog, kommentierte er die Challenges. "Beide waren andauernd außer Atem. Und Sylvie Meis geht nach ihrem Instagram-Profil sechs Mal die Woche ins Fitnessstudio. Aber ich weiß nicht, was sie macht. Das machen ja alle Influencer – die latschen da rein, machen ein Foto vor dem Spiegel und hauen dann wieder ab", feixte der 42-Jährige.

Auch bei den Wissensspielen konnte Oli überhaupt nicht verstehen, warum Sylvie und Lilly bestimmte Fragen falsch beantwortet hatten: "Manche Fragen muss man logisch beantworten können. Und es ging den ganzen Abend so weiter", fasste er zusammen.

ActionPress/Thomas Burg Oliver Pocher bei "5 gegen Jauch"

ProSieben/WilliWeber Sylvie Meis und Lilly Becker bei "Schlag den Star", Juni 2020

Getty Images Oliver Pocher im November 2013 in München



