Prinzessin Anne (69) ist einem schlimmen Verbrechen entkommen! Bereits im Februar dieses Jahres soll ein zunächst unbekannter Mann vermehrt den Notruf gewählt und am Telefon gedroht haben, die Tochter der Queen (94) zu erstechen. Nachdem nun mehrere der Gerichtstermine zu diesem Fall verschoben wurden, meldete sich der Täter erneut und untermauerte sein Vorhaben gegenüber der Notfall-Zentrale. Jetzt wurde James Ballinger jedoch endlich gefasst und verhaftet!

Vor wenigen Tagen wurde der Mann ein weiteres Mal durch die Ankündigung seiner geplanten Tat straffällig. Wie Daily Mail berichtete, überwältigte die Polizei ihn in seinem Haus. Bei seiner Festnahme schien er geistig verwirrt zu sein, wie schon vor ein paar Monaten, und erklärte, dass die Prinzessin "seine Satelliten beeinflusse, was sein Wohlbefinden beeinträchtigte." Ballinger wurde daraufhin dazu verurteilt, an einem zwölfmonatigen Programm teilzunehmen, das ihm in Bezug auf seine psychischen Erkrankungen helfen soll. Der Täter zeigte sich einsichtig, weil er nach eigener Angabe ursprünglich genau das mit seiner Aktion erreichen wollte.

Prinzessin Anne wurde jedoch nicht zum ersten Mal zum Opfer eines möglichen Überfalls: Im Jahr 1974 war sie gerade auf dem Weg in den Buckingham Palace, als ihre Limousine anhielt und sie von dem Fahrer eines anderen Wagens aus dieser herausgezerrt wurde. Ihr Security Guard Ron Russel konnte aber Schlimmeres verhindern.

Getty Images Prinzessin Anne bei einer Beerdigung in Luxemburg im Mai 2019

Getty Images Prinzessin Anne, Juli 2019

Getty Images Prinzessin Anne, November 2019



