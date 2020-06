Heftige Anschuldigungen gegen Ansel Elgort (26)! Vielen dürfte der Schauspieler aus Filmen wie "Das Schicksal ist ein mieser Verräter", "Baby Driver" oder "Die Bestimmung – Divergent" bekannt sein. Sein Leinwand-Debüt gab er in dem Horrorfilm "Carrie". Jetzt macht der 26-Jährige mit einer ganz anderen Sache Schlagzeilen: Eine Frau wirft ihm vor, er habe sie vergewaltigt – als sie noch minderjährig war.

Eine Dame namens Gabby, die ihren Nachnamen geheim hält, schrieb via Twitter ein langes Statement und erklärte, was damals angeblich vorgefallen war. "Ansel Elgort hat mich sexuell missbraucht, als ich 17 Jahre alt war", offenbarte sie. Wie der Kontakt zwischen ihnen Zustande gekommen war, berichtete sie in den folgenden Zeilen. Sie soll ihm damals zwei Tage vor ihrem Geburtstag geschrieben haben, da sie ein großer Fan des Sängers war. Daraufhin habe er ihr geantwortet und ihr seinen persönlichen Snapchat-Account gegeben. Ein Foto der Konversation postete sie als Beweis auf der Social-Media-Plattform.

Für Gabby sei es das erste Mal gewesen und sie habe vor Schmerz geschluchzt – doch das soll ihn nicht interessiert haben. Er habe nicht gefragt, ob sie mit dem Sex aufhören wolle, sondern soll lediglich gesagt haben: "Wir müssen dich brechen." Mental sei sie in diesem Moment nicht mehr anwesend gewesen und stand völlig unter Schock, beschreibt sie die Situation. Außerdem habe er einen Dreier mit ihrer ebenso minderjährigen Freundin gewollt. Über den Vorfall habe sie schweigen müssen, da es sonst seine Karriere ruinieren würde.

Anzeige

Getty Images Der Schauspieler Ansel Elgort

Anzeige

Getty Images Ansel Elgort im September 2019

Anzeige

Getty Images Der Schauspieler Ansel Elgort im September 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de