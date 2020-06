Achtung, Taschentuch-Alarm! Heute Abend flimmert die Best-of-Sendung von Das Supertalent über die TV-Bildschirme. Die Zuschauer bekamen bereits eine Menge Highlights zu sehen: So bezauberte Erwin Frankello Fans und Jury vor einigen Jahren mit seinen erstaunlich gut dressierten Seelöwen Itchy und Scratchy. Bei einer Bohlen-Parodie wurden außerdem ordentlich die Lachmuskeln beansprucht. Doch beim Supertalent gab es natürlich auch schon einige rührende Momente: Einer davon war definitiv Superfan Ewa Seehafn, die Dieter Bohlen (66) kennenlernen durfte!

Wir erinnern uns: Im Jahr 2017 rief der Poptitan die Blondine auf die Bühne, nachdem diese schon bei seinem Anblick in Freudentränen ausgebrochen war – als Ewa dann direkt neben ihrem Idol stand und auch noch von ihm in den Arm genommen wurde, brachen bei ihr alle Dämme. Ihre glücklichen Worte waren vor lauter Schluchzer kaum zu verstehen: "Ich liebe dich seit 30 Jahren. Es war ein Geschenk der Kinder zum Geburtstag, dich zu sehen. Aber so nah, das hätte ich nie gedacht. Jetzt kann ich sterben, jetzt ist mir alles egal", brachte die Mama gerade so heraus.

Da hakte der – sichtlich geehrte Dieter – noch mal nach: "Was magst du besonders an mir?" Woraufhin Ewa ohne zu zögern erwiderte: "Dich, deine Musik, deine Sprüche, alles, Dieter, alles. Was für ein Glück, du lieber Gott. Ich heiße Ewa, und mein Mann heißt Adam." Anschließend machte der Modern Talking-Star ihr Glück noch perfekt, ließ sie als Publikumsjuror am Pult Platz nehmen und posierte mit ihr für ein Beweisfoto der ganzen Aktion: "Das glaubt mir doch keiner…"

Getty Images Dieter Bohlen bei "Das Supertalent"

