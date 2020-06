Daniela Katzenberger (33) findet sich so, wie sie ist, super! Die deutsche Reality-TV-Bekanntheit, die ihren Durchbruch mit mehreren Doku-Soaps feierte, hat schon immer offen zugegeben, dass sie superstolz auf ihren einzigartigen Look ist. Dazu gehören nicht nur ihre wasserstoffblonde Mähne, ein extrem geschminktes Gesicht und künstliche Fingernägel, sondern auch knappe Outfits. Die Kultblondine räumt nun sogar ein: Natürlichkeit sei einfach nicht ihr Stil!

Auf Instagram hat die Katze nun einen Schnappschuss von sich gepostet, auf dem sie ihre Mähne gekonnt in Szene setzt. In einen Bademantel gehüllt und demütig auf den Boden schauend, kommentiert sie ihr Bild mit den Worten: "Wie ich diese fünf Tonnen Haare einfach liebe." Die Mutter einer Tochter geht allerdings noch einen Schritt weiter und deutet an, dass sie nicht mehr ohne Extensions leben könne. "'Natürlich' ist mein natürlicher Feind", gesteht sie scherzhaft.

Dass an Daniela nicht alles echt ist, scheint ihre Follower aber recht wenig zu interessieren. Denn sie lieben die Blondine, so wie sie ist. "So wie man sich selbst am wohlsten fühlt, ist man am schönsten", schreibt ein User.

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger in Köln im Juni 2020

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger in Köln im Juni 2020

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger in Köln im Februar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de