Daniela Katzenberger (33) ist mal wieder schonungslos ehrlich! Bekanntlich nimmt sich die Reality-Show-Darstellerin gerne selbst auf die Schippe und postet regelmäßig Throwback-Pics aus früheren Zeiten, in denen sie noch mit einem etwas anderen Stil glänzte. Dabei gibt die Katze immer wieder offen zu, dass auch ihr heutiger extravaganter Look nicht von ungefähr komme. Für Dani steht nämlich fest: Mit jeder Menge Schminke sei alles möglich!

In einer Instragram-Story begrüßte die 33-Jährige ihre Follower müde im Bett und hielt bereits ihren ersten Latte macchiato in der Hand. Dabei erzählte die Kultblondine, dass sie später ein Fotoshooting habe und dafür wieder eine optische Verwandlung hinlege. "Ich freue mich auf meine fünf Kilo Schminke, die in mein Gesicht geflext wird", lachte die Autorin dabei. Später werde sie ihre Fans mit einem Vorher-Nachher-Video die Transformation zeigen. "Damit ihr sehen könnt, dass ich morgens beschissen aussehe und dass mit Schminke einiges möglich ist", erzählte Dani ehrlich.

Dabei schwärmte die Rheinländerin von ihrer Visagistin: "Wenn ich mal gut aussehe, dann ist es original Denise-Make-up!" Das Fotoshooting sei für ihr neues Buch, das im Juli herauskommt, erklärte die Katze. "Da sind Sachen drin, die man als Mama niemals sagen würde. Das spricht, glaube ich, vielen aus der Seele", verriet sie ihren Fans.

Getty Images Daniela Katzenberger in München im November 2019

Getty Images Daniela Katzenberger, Unternehmerin

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Sophia und Lucas Cordalis im Juni 2020



